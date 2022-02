Arriva il Carnevale al Molo 8.44 con tante sorprese: via ad un contest sui social

Il Molo delle occasioni. È finalmente in arrivo il Carnevale insieme a tante sorprese.

Il centro le svelerà piano piano nelle prossime settimane, ma un piccolo spoiler è previsto già da ora.

Il Molo 8.44 sta organizzando un altro concorso per premiare i suoi fedeli clienti: a breve verrà pubblicato sui canali social del Molo il tema del contest, aperto a tutte le famiglie di Vado Ligure e dintorni che scelgono lo shopping center per trascorrere dei piacevoli pomeriggi di spesa.

In più, continuano le promozioni, le offerte e saldi targati Molo 8.44: continuate a seguirli sui social per scoprire le occasioni che attendono in ogni singolo shop e non perdere tutte le novità del polo dello shopping di Vado Ligure.