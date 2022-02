Lab territoriale a Savona, Nat Russo: "Dall'incontro con l'Itis luci e ombre"

"Come promesso vi aggiorno sull'andamento dell'attività. L'incontro programmato con il D.S. dell'Itis di Savona ha chiarito alcune luci ed alcune ombre sull'utilizzo del Lab Territoriale. Le luci sono la disponibilità verbale ad ogni potenziale apertura una volta passata l'emergenza pandemica e la gratuità d'uso per studenti di altri istituti accompagnati dai propri docenti. Le ombre sono i costi elevati di utilizzo per privati ed associazioni (40/100 €/g giustificati dai costi del personale di sorveglianza). Porremo all'Assessore competente la questione, indicando alcune soluzioni per non rendere onerosa la frequenza per tutti". Così Nat Russo, coordinatore savonese di Civicness nonchè , ingegnere, docente, saggista, giornalista.

"Una nuova petizione sulla messa in sicurezza del Torrente Letimbro di Savona sta raccogliendo firme e già i media ne hanno dato notizia - prosegue Russo - Sono entrati nel network Celle, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Fossano, Saluzzo, Alba e Piacenza. Un confronto interno con alcuni circoli Savonesi e della Val Bormida, ha cominciato a chiarire meglio la fisionomia tipo di coloro che prendono parte al network Civicness. Sono soggetti sociologicamente già studiati in altre nazioni (in particolare gli Stati Uniti) e definiti fantasiosamente Grey Panther. Si tratta di soggetti economicamente forti e culturalmente preparati, in gran parte provenienti dal mondo delle professioni, della produzione e della formazione, con un bagaglio di conoscenze ancora valide, con il tempo, l'energia ed una grande disponibilità a mettere le proprie idee a disposizione della società (specialmente della classe politica) per cambiarle. Costituiscono l'ossatura della classe dirigente e sono i decisori degli esiti elettorali. Hanno con sé la tenacia e la forza dell'età del bis, che ha il respiro della memoria e la visionarietà del futuro di chi ha vissuto nell'epoca del massimo mutamento sociale di sempre".