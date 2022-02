Savona, dal 4 marzo l'esposizione di Biagio Giordano per "Vetrine d’artista"

L'iniziativa Vetrine d’artista – sede Banca Carige, ex Carisa, corso Italia a Savona -espone Biagio Giordano. Appuntamento dal 4 marzo al 4 aprile 2022; inaugurazione fissata il 4 marzo alle ore 10.

Curatore dell'esposizione è la dottoressa Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” no profit Savona e critico d’arte.

L’Associazione “Aiolfi” di Savona ha una sezione riservata ai “fotografi” e Biagio Giordano ne fa parte e collabora attivamente, anche, alla realizzazione di diverse iniziative culturali organizzate dall’Associazione stessa. Persona molto riservata ma, particolarmente, attenta al Bello, oltre a scrivere, usa la macchina fotografica quasi come un prolungamento del suo “sentire” ciò che lo circonda, in modo alquanto personale, con discrezione, eleganza.

Su “Trucioli Savonesi” offre una riflessione per immagini, sempre studiate con una ricerca intensa e, se vogliamo, intima, sulla Liguria, su Savona. La Città dove vive, Savona appunto, appare messa a fuoco con la voglia di emozionare (così le casse processionali, gli scorci sul mare, il Priamàr intenso e scrigno di segreti nelle sue immagini notturne, ecc.). Giordano pare sentire e cogliere la sfida di creare attraverso la macchina fotografica quella sorta di combinazione speciale tra verità e bellezza che si può chiamare “arte”. Pare compiere, ogni volta, una ricerca particolarmente spirituale nell’intenso studio di ogni forma della realtà che lo circonda. O

gni sua ripresa è pensata, ponderata, indagata, esaminata nello scenario in cui è calata (si vedano i monumenti che Giordano ha ripreso come, per esempio il magnifico bronzo equestre di Leonardo Bistolfi dedicato a Giuseppe Garibaldi a cavallo, collocato nei Giardini del prolungamento a mare a Savona, un vero capolavoro scultoreo pochissimo valorizzato, purtroppo). Le sue fotografie mettono in luce ciò che ha scritto Helmut Newton: “Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare: tre concetti che riassumono l’arte della fotografia”.