Vaccini anti Covid, in Liguria superate le 900.000 dosi booster

Superate le 900.00 dosi booster in Liguria.

Lo ha annunciato questa sera il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

"In Liguria abbiamo superato le 900.000 (900.378) dosi booster somministrate. La copertura con terza dose sul totale delle persone che hanno effettuato la seconda da più di 4 mesi è del 82,99%. Grazie a tutti i liguri che hanno creduto nella scienza stiamo finalmente uscendo dalla quarta ondata, con una circolazione del virus che scende in maniera costante".

Il governatore ha poi proseguito: "Regione Liguria è pronta a recepire le direttive del Ministero della Salute dopo il via libera della Commissione tecnico scientifica e dell'Agenzia italiana del farmaco alla somministrazione della quarta dose ai soggetti gravemente immunodepressi. Intanto, in Liguria continuano anche le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni con 24.639 prenotati e 22.485 vaccinati. Ricordo che in questa fascia d'età circa un quarto della platea (78.000 bambini) è guarita dalla malattia. Questo vuol dire che la metà della vasca 5-11 anni è già immunizzata".