Nel mese di febbraio, presso l’Accademia dei Fisiocritici in Siena, il venerdì 25 si terrà il secondo workshop BioDea 2022

"I prodotti a marchio BioDea in viticoltura, olivicoltura e arboricoltura"

Si inizierà, come sempre, con i saluti da parte dell’Accademia e, in presenza (salvo impegni istituzionali urgenti) l’on. Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologia e il dott. Marco Bussone, Presidente Nazionale dell’Unione dei Comuni, delle Comunità ed Enti Montani e di Saverio Barbagli di BioDea.

Molto interessante sarà l’intervento della Prof.ssa Stefania Tegli dell’Università di Firenze che esporrà i risultati delle loro ricerche scientifiche sull’impiego del Distillato di Legno nei vigneti e ortaggi. Verranno documentate le loro prove e le scoperte riscontrate con anche delle belle novità inaspettate.

Seguirà il dott. Tullio Marcelli – Az. Agricola La Torre – “Evidenze e prove in vigneto”

Dott. Enzo Gambin – Presidente AIPO Verona – “Evidenze nell’utilizzo in olivicoltura”

Sig. Massimo Basaglia – APO Conerpo – “Evidenze in arboricoltura”

Chiuderà il workshop il sig. Francesco Barbagli, CEO di Bio-Esperia, inventore dell’impianto per la produzione del Distillato di Legno, ricercatore e deus in machina di tutta l’attività BioDea.

Chi è interessato ad una agricoltura e frutticoltura nel pieno rispetto dell’ambiente può partecipare gratuitamente al workshop di presenza o in streaming iscrivendosi al link via zoom: https://biodea.bio/partecipa-all-evento-workshop-biodea/

Per collegasi in streaming via Zoom

https://bio.us18.list-manage.com/track/click?u=c9c8bd7e6d61416637235371d&id=ee81c163c2&e=5eae8743ae

In allegato link del programma

https://biodea.bio/wp-content/uploads/2022/02/workshop-2022-BioDea-.pdf?mc_cid=569e0154d7&mc_eid=5eae8743ae