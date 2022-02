Autostrade, ancora code per cantieri. Un lettore: "Una vergogna"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Ieri, domenica 26 febbraio, ho imboccato l'autostrada a Novi Ligure alle 16.50 per fare ritorno a Savona dove abito. Poco dopo Ovada e fino ad Albisola l'autostrada in direzione nord era occupata da un unico serpentone di auto praticamente fermo".

"Nel tratto tra Varazze e Celle in direzione Savona, in galleria a doppio senso di marcia, un taxi ha tamponato l'auto che lo precedeva. Il traffico, anche in questa direzione ha subito solo forti rallentamenti perché la separazione tra le due corsie di marcia era solo delimitata da birilli e, quindi, questo fatto ha permesso di superare l'incidente senza il blocco totale della circolazione".

"Mi chiedo come mai nessuna istituzione si assuma la responsabilità di porre fine a questa vergogna: cantieri che dovrebbero/potrebbero durare solo poche settimane continuino ad essere presenti da mesi/anni. Mi stupisco che neppure la magistratura intervenga.... Evito ulteriori commenti".