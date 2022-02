Ad Alassio una due giorni dedicata al primo laboratorio di progettazione turistica

"Dal suo arrivo ad Alassio, Luca Caputo, destination manager della città del Muretto, non ha mai fatto mistero del suo modo di guardare al turismo in termini di innovazione - così Angelo Galtieri, Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Alassio - un concetto che ci ha voluto illustrare e che strategicamente passa attraverso quella condivisione con cui da sempre l'Amministrazione Melgrati Ter ha voluto affrontare le politiche turistiche attraverso il Tavolo del Turismo".

"​ Nasce così - spiega lo stesso Luca Caputo - il primo laboratorio di progettazione dell'offerta turistica di Alassio. L'obiettivo è quello non solo di iniziare a costruire insieme per la prima volta un'offerta trasversale tra operatori ma anche quello di allenarci ad un modo di pensarci collettivo in funzione della vendita della destinazione ".

"Per questo primo laboratorio abbiamo invitato Maurizio Goetz - aggiunge Caputo - Laureato in Economia Aziendale (Università Bocconi), si è sempre occupato di processi di innovazione degli elementi intangibili nella comunicazione digitale, nel marketing e nella promozione. L'abbiamo scelto perchè è coautore della metodologia Tourist Experience Design per la progettazione delle esperienze turistiche delle destinazioni e svolge attività di ricerca sui temi dell’immaginazione progettuale strategica".