Premio alla memoria di Carlo Giacobbe: disobbedienza civile il tema della prima edizione (FOTO)

Disobbedienza civile. E' questo il tema del concorso di quest'anno sul quale dovranno confrontarsi i ragazzi di quarta superiore degli istituti savonesi. Questo concorso, alla sua prima edizione, nasce dalla memoria di Carlo Giacobbe, ex sindaco di Vado Ligure, segretario provinciale del Pds e Vice Presidente della provincia di Savona, mancato l'anno scorso per complicanze dovute al Covd-19.

Questa mattina, in una conferenza stampa tenutasi presso la sede dell'Associazione Cento Fiori in via Sormano, i figli di Carlo Giacobbe, Martina e Paolo hanno presieduto il meeting per spiegare questa iniziativa indirizzata agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori, volti al ragionamento e alla riflessione.

Alla riunione erano presenti anche il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, l'assessore dei servizi sociali di Vado Ligure Mirella Oliveri, Sergio Tortarolo e i parenti più vicini di Carlo.

“Nella sua prima edizione il concorso verrà elaborato sotto forma di testo scritto, ma già dal prossimo anno potranno decidere gli stessi studenti alla struttura: se sotto forma di video, foto o con altri mezzi riguardanti l'argomento”, spiega Martina, figlia di Carlo. Il premio è un viaggio nella città della cultura e il vincitore verrà annunciato in autunno.

Sergio Tortarolo, dopo la spiegazione esaustiva e sentita dei figli di Carlo ha dichiarato: “ll titolo del tema, ovvero la disobbedienza civile, è un bello spunto di riflessione, una linea che tende al superamento delle disuguaglianze”. Luigi Pierfederici, il sindaco di Varazze ha aggiunto: “Con Carlo ho fatto un lungo percorso lavorativo e il periodo più bello è stato proprio quando eravamo rappresentanti di due parti opposte, e proprio lì bisognava ragionare e confrontarsi per ottenere un risultato insieme”.

Marinella Oliveri, assessore ai servizi sociali del Comune di Vado Ligure, ha riferito che il tema è un argomento per dare la voglia ai ragazzi di affrontare questo periodo.

Questo concorso di tre edizioni è patrocinato dai Comuni di Vado Ligure e Varazze e dalla Provincia di Savona e finanziato dalla vendita del libro "Storie e Fantasie", una raccolta di storie della buonanotte scritte dallo stesso Carlo Giacobbe per rendere il mondo dei suoi figli un po' più magico e insegnare loro le cose importanti della vita.

Sul sito www.premiogiacobbe.it sono disponibili gli approfondimenti del concorso e tanto altro.