Abbandono di rifiuti a Finale Ligure: quattro persone sanzionate dalla polizia locale

Migliaia di euro di sanzioni amministrative, un differimento all'autorità giudiziaria e altro denaro per provvedere alle bonifiche del suolo pubblico.

“Se sapessero quanto può venire a costare un abbandono di rifiuti, probabilmente i responsabili sceglierebbero lo smaltimento seguendo le regole”. È questo il commento dell’assessore alla Sicurezza di Finale Ligure Marilena Rosa a margine degli ultimi casi di abbandono risolti dalla polizia locale.

Soltanto nell'ultimo mese quattro persone sono state identificate come responsabili di scarico di rifiuti lungo le strade cittadine, oppure in prossimità delle isole ecologiche.

Ad operare il nucleo di tutela ambiente e territorio della polizia locale Finale Ligure/Loano, che anche grazie all'evoluto sistema di videosorveglianza attivo sui due territori e all'acquisizione d testimonianze, ha in breve tempo individuato i responsabili di queste condotte incivili e particolarmente penalizzanti per comuni a vocazione turistica, che in alcuni casi configurano reati puniti dal codice penale.

Uno dei casi contestati riguarda un soggetto che in zona Finale Pia si è disfatto di tredici sacchi ricolmi di un residuo bituminoso, quindi due bar del centro città che si sono liberati dei rifiuti prodotti dalle attività in maniera difforme dal piano di raccolta approvato dal comune.

Un ultimo caso riguarda invece il titolare di un’impresa edile, protagonista di un’abbandono di residui da ristrutturazione di locali in prossimità di cassonetti stradali, in quest’ultimo caso sono in corso ulteriori accertamenti anche tesi a valutare la regolarità de lavori eseguiti presso l’immobile.

Oltre a dover rispondere delle condotte loro attribuite, i responsabili riceveranno fattura da parte della società di igiene urbana incaricata di bonificare le zone interessate dagli abbandoni.

La polizia locale invita i cittadini ad informarsi sulle modalità si smaltimento e ritiro dei rifiuti, ricordando che con un minimo di collaborazione si avrà un ambiente urbano migliore e si eviteranno esborsi e contestazioni.