Doppio furto a Loano, assaltati bar e fast food: denunciato un 33enne straniero

I carabinieri della stazione di Loano, al termine di puntuali indagini di polizia giudiziaria, hanno scoperto due furti avvenuti il 6 febbraio scorso ai danni del bar della stazione ferroviaria e del fast food "Jolly".

L'autore, identificato in un 33enne di nazionalità straniera, regolare sul territorio, nella stessa notte, ha prima sfondato la vetrina del fast food, rubando alcuni generi alimentari, 50 euro in contanti e uno zaino, poi ha preso di mira il bar della stazione dove si è introdotto danneggiando una porta laterale. Appena dentro però, è stato messo in fuga da un dipendente del locale.

Le indagini condotte sia attraverso le testimonianze, sia con l’ausilio della videosorveglianza pubblica a privata, nonché attraverso i rilievi tenici, hanno portato all'individuazione del responsabile. Il 33enne è stato cosi denunciato all'autorità giudiziaria.

I carabinieri di Loano e della compagnia di Albenga seguono con attenzione tutti i reati contro il patrimonio commessi in città e per ogni fatto malavitoso svolgono indagini certosine che con i tempi necessari portano all'individuazione dei responsabili come accaduto in questo caso.