Gonfiabile ribaltato in mare dal vento con sopra un bambino: grande spavento sulla spiaggia di Finale

Un grande spavento a cui è fortunatamente seguito un lieto fine nel pomeriggio di quest'oggi (21 febbraio, ndr) sul litorale di Finalmarina, dove il forte vento ha fatto sollevare un gonfiabile posizionato sulla spiaggia per poi ribaltarlo in mare con all'interno tre gemellini di tre anni originari della Brianza.

Se due di loro sono riusciti a liberarsi prima che il gioco finisse in acqua, il terzo è rimasto invece intrappolato.

In un primo momento non si riusciva a individuare il corpo del piccolo, per il quale si è temuto il peggio scampato però grazie ai soccorritori che, dipanando i teli del gonfiabile, sono riusciti a estrarlo vivo.

Una volta portato in salvo il piccolo è stato sottoposto alle cure dei sanitari per verificarne lo stato di salute, non in pericolo di vita, prima di trasferirlo per ulteriori accertamenti al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.