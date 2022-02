Ospedale Albenga, Distilo: "E il momento di coinvolgere tutto il comprensorio"

"Dopo l’incontro della commissione sanità con la presenza del presidente Giovanni Toti e le risposte che ci sono state date è il momento di coalizzarci con le varie città del territorio e con il comprensorio del Santa Corona per far capire che questa non è una guerra tra ospedali, ma a favore della sanità". Cosi commenta Diego Distilo, presidente del Consiglio comunale e commissione sanità di Albenga.

"Dall'incontro ne usciamo contenti per la parte degli investimenti che ci saranno per l’ospedale di Albenga, non altrettanto per il pronto soccorso e per il punto nascite di Santa Corona per il quale non abbiamo avuto risposte".

"Personalmente sono felice dopo varie commissioni sanità di essere riuscito a far partecipare il presidente Toti per la prima volta, allo stesso tempo però, ho notato che le proteste fatte al presidente, dal sottoscritto come da altri, non siano state fatte da altri sindaci che spero faranno sentire la loro voce".

"Questo non è il momento di prendere meriti per chi organizza le cose - aggiunge - Bisogna agire e scendere in piazza per manifestare e magari, far sentire la nostra voce anche durante la Milano-Sanremo. Questo per far risonare a livello nazionale quanto è importante il pronto soccorso per la nostra zona".

"Non sto puntando il dito solo contro il presidente Toti perché la chiusura del pronto soccorso di Albenga era stato fatto con l’assessore regionale del Pd Montaldo, quindi c’è ne per tutti, nessuno faccia il martire ora" conclude Distilo.