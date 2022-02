"Alziamo lo sguardo", la Diocesi di Savona-Noli e un incontro sulla situazione dei ragazzi dopo il Covid-19

Prosegue la serie di incontri dal titolo “Alziamo lo sguardo”, organizzati dall'Ufficio Catechistico della Diocesi di Savona-Noli con lo scopo di rilanciare il cammino di formazione e riannodare i fili del progetto catechistico.

Mercoledì 23 febbraio alle ore 21 sul canale YouTube dell’Unità Pastorale Oltreletimbro di Savona la formatrice Alessandra Augelli fornirà alcuni spunti per leggere la situazione dei ragazzi durante e dopo la pandemia da Covid-19.

L'iniziativa è rivolta in particolare agli educatori alla fede. La relatrice è docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Durante l'evento sarà possibile porle domande ed elaborare qualche idea per il lavoro futuro in ambito catechistico.