Banca Carige, gli avvocati del Codacons incontreranno gli azionisti

Gli avvocati del Codacons incontreranno nei prossimi giorni gli azionisti Banca Carige per illustrare la nuova azione civile collettiva messa a punto dall’associazione.

Le assemblee sono rivolte a tutti coloro che hanno subito delle perdite finanziarie a seguito delle comunicazioni sociali fornite dagli ex dirigenti della Banca Carige negli anni 2012 e 2013.

Durante le assemblee gli avvocati del Codacons, oltre ad illustrare nel dettaglio come si svolgerà l’azione, risponderanno a tutte le domande dei partecipanti e raccoglieranno i mandati di coloro che hanno già inviato la pre-adesione o raccoglieranno gli incarichi di chi ancora non l’ha inviata.

Di seguito luogo e date delle assemblee:

- Savona, il 4 marzo dalle 19.00 alle 20.00, presso Sala Espositiva "Caduti di Nassiriya” sita in via IV Novembre;

- Genova, il 5 marzo dalle 10.00 alle 11.00, presso Best Western Plus City Hotel sito in Via di San Sebastiano n.6;

- La Spezia, il 5 marzo dalle 16.00 alle 17.00, presso l’AUDITORIUM della BIBLIOTECA P.M. BEGHI sito in Via del Canaletto n.100.