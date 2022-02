La sinistra sconfessa l'Europa. Balleari (FdI): "Continuano a non voler denunciare i totalitarismi"

“Oggi mi sarei aspettato una condanna comune, unanime, di tutti i partiti verso i totalitarismi che sono quei regimi intolleranti che nel secolo scorso, ma anche oggi, hanno macchiato di sangue il mondo. Non credevo nel 2022 di dover affermare nell’aula della democrazia, come è il consiglio, che i regimi che privano gli uomini delle libertà e financo della vita sono da condannare; eppure l’ho dovuto fare e ho dovuto assistere ad una votazione politica, ideologica ed in mala fede in cui la sinistra tutta si è chiusa nella roccaforte del politicamente corretto, del falso moralismo e nell’arroganza di è sempre nel giusto e dispensa patenti di libertà e democrazia” così esordisce e spiega il capogruppo Stefano Balleari sgomento il voto di oggi all’ordine del giorno che impegnava Presidente e Giunta alla condanna di tutti i totalitarismi.

La cosa che stupisce ancora di più è che il PD Ligure sconfessa il PD Europeo visto che una mozione del tutto simile, anzi da cui quella di oggi trae ispirazione, è stata votata nel 2019 – nella ricorrenza degli 80 anni dello scoppio della seconda guerra mondiale – dalla maggioranza del Parlamento Europeo compresi molti dei deputati del PD.

Per far comprendere quanto sia doppia la morale della sinistra ligure e non solo va detto che una risoluzione del Parlamento Ue è priva di effetti giuridici ma ufficializza una determinata posizione e invita o raccomanda le istituzioni europee o nazionali a prendere provvedimenti, in questo caso circa la condanna dei totalitarismi.

La risoluzione in questione, tra le altre cose, equiparava di fatto tra loro tutti i regimi totalitari: nazisti, fascisti e comunisti. Nel testo approvato si legge, per esempio, che il Parlamento Ue «condanna con la massima fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro l’umanità e le massicce violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime nazista, da quello comunista e da altri regimi totalitari» e «condanna tutte le manifestazioni e la diffusione di ideologie totalitarie, come il nazismo e lo stalinismo, all'interno dell’Unione».

“Quindi la sinistra fustigatrice, moralista e benpensante usa l’Europa a suo uso e consumo e come tutti gli arroganti si mette su un piedistallo a dire chi può e chi non può fare – conclude amaro Balleari – purtroppo è di pochi giorni fa l’odioso gesto di una mano vigliacca che ha imbrattato la targa a Norma Cosetto vittima di uno stupro e poi infoibata. Avrei voluto che oggi chi ha votato contro avesse pensato a lei che è stata vittima, come tanti altri, dei regimi totalitari”.