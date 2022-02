Trasporti, Rossetti (PD): “Approvato l’Ordine del Giorno per il rinnovo del contratto di lavoro ai lavoratori del Trasporto pubblico locale su gomma"

"Abbiamo approvato questo ordine del giorno in modo bipartisan perché preoccupati del taglio dei fondi al trasporto pubblico locale. È necessario che la Giunta chieda al governo di implementare il fondo nazionale e riaprire le trattative sindacali, ora bloccate, per il rinnovo del CCNL dei lavoratori del trasporto pubblico locale su gomma. Sbloccare la trattativa per riconoscere a lavoratrici e lavoratori importi sufficienti a recuperare il potere d’acquisto perso a partire dal primo gennaio 2018 è essenziale perché le retribuzioni non sono in linea con altri comparti del trasporto e causano un’emorragia di lavoratori che si ripercuote inevitabilmente sui servizi. I sindacati hanno infatti espresso la difficoltà nell’assunzione di personale viaggiante perché le retribuzioni non sono concorrenziali con altri settori del trasporto”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, sulla necessità del rinnovo del contratto di lavoro del settore del Trasporto pubblico locale su gomma.

"Al di là del calo di utenti dovuto alla pandemia, la perdita di introiti è causata anche da una rete di Trasporto pubblico locale inadeguata, e il Pnrr in questo rappresenta un’occasione per fare gli investimenti necessari al settore. Per questo chiediamo che venga al più presto convocata una commissione per affrontare il problema del trasporto pubblico ligure nel suo insieme, e fare un approfondimento urgente e capire i provvedimenti necessari per aiutare le aziende liguri che presentano bilanci in perdita, soprattuto per il caso di Riviera trasporti, fortemente in crisi, come sottolineato dal sindacato”.