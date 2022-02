Dimissioni di Veirana dalla segreteria regionale Cgil, Franco: "Vera sconfitta per il mondo del lavoro"

Riceviamo e pubblichiamo alcune riflessioni dell'ex esponente sindacale ed ex consigliere comunale loanese Roberto Franco sulle dimissioni giunte nella giornata di ieri (22 febbraio, ndr) dal ruolo di segretario regionale della Cgil di Fulvia Veirana.

Non so quanti se lo stiano chiedendo, però c'è una risposta precisa: queste dimissioni fotografano con drammaticità la profonda crisi di un Sindacato che molti avevano e quotidianamente evidenziano. Il mondo del Lavoro da queste dimissioni subisce una vera sconfitta dannosa anche per il maggiore partito di 'sinistra'.