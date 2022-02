Savona candidata a Capitale Europea dei Giovani: "L’amministrazione guarda al futuro sia rispetto alla Città sia nei suoi riferimenti generazionali"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di Franco Astengo sulla candidatura, da parte del Comune di Savona, a Capitale Europea dei Giovani 2025:

La presentazione da parte del Comune di Savona della candidatura della Città a Capitale Europea dei Giovani 2025 rappresenta sicuramente un traguardo molto ambizioso che necessita da parte di tutta la nostra Comunità del massimo sostegno, condivisione e partecipazione.

Al di là del merito dell’importanza di un tale passaggio ci troviamo in una condizione inedita rispetto al passato più o meno recente : l’amministrazione guarda al futuro sia rispetto alla Città sia nei suoi riferimenti generazionali.

Si tratta di una momento di svolta di mentalità, di capacità di pensiero, di visione che merita di essere evidenziata.

Naturalmente si tratta di una scelta che andrà misurata sulle possibilità concrete di iniziare a corrispondere a una serie di esigenze di cambiamento nella struttura cittadina.

Si parte da una progettualità già resa pubblica in diverse occasioni e che ha bisogno di essere declinata.

I punti possibili di attacco rispetto alla situazione attuale sono quelli noti: l’uscita dall’isolamento attraverso le infrastrutture, il rilancio di una zona sportiva per la quale la sede di Legino attorno al sito dello Stadio “Bacigalupo” appare la più idonea, il recupero dei contenitori storici per consentire a Savona di proporsi come Città della Cultura e al centro cittadino di ricoprire il ruolo di una ripresa economica, sociale ed anche demografica promuovendo una vera inversione di tendenza rispetto al declino che ci ha attraversato nel corso degli ultimi anni.

I rappresentanti delle istituzioni locali (comuni del comprensorio, Provincia, Regione) sono chiamati a comprendere appieno questo delicato passaggio e a fornire un contributo straordinario perché nulla rimanga intentato per arrivare alla realizzazione di questa candidatura.