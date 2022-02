Celle, compra un cellulare tramite un annuncio e viene truffato da un finto carabiniere

Immagini WhatsApp e sul profilo Facebook con la divisa da carabiniere oltre ad aver fornito più di un dettaglio sui servizi e sui turno.

Pensava di aver a che fare con un agente dell'arma e si è fidato il cellese Angelo Maggioni, che nelle scorse settimane aveva comprato un cellulare online rispondendo ad un annuncio sui social e lunedì scorso, giorno del ritiro a Genova, ha scoperto di essere stato truffato.

"Tramite Facebook avevo contattato questa persona che aveva pubblicato un annuncio di vendita di un telefono, il quale mi aveva detto che lo vendeva il cognato e mi aveva lasciato il suo contatto - spiega Maggioni - ci ho parlato e sembrava davvero un agente, faceva infatti riferimento ai suoi turni di lavoro nella stazione di Chiavari e alle attività che svolge".

Il cellese ha poi effettuato il bonifico di pagamento al finto carabiniere e si è accordato per incontrarsi a Genova davanti alla sede della Prefettura per farsi consegnare il cellulare. Incontro a cui il truffatore non si è mai presentato.

"Ho provato a chiamarlo ma aveva disattivato il numero e il profilo social del cognato era sparito. Mi sono trovato con un pugno di mosche, ci sono cascato in pieno. Probabilmente aveva controllato il mio profilo Facebook, scoperto le mie conoscenze sui social e ha capito come muoversi" ha proseguito Angelo Maggiori che ha poi denunciato il fatto ai carabinieri della stazione di Celle.

"Ora si spera che tramite l'iban e il numero di telefono possano recuperare i dati e bloccarlo anche perchè si corre il rischio che qualcuno venga truffato come è successo a me. Bisogna fare attenzione, questa truffa inoltre infanga il nome dei carabinieri" conclude il cellese truffato che ha voluto ringraziare gli agenti cellesi e il maresciallo di stazione.