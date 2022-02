Deve scontare pena di 15 anni: anziano truffatore smascherano ad Andora da carabiniere fuori servizio, era ricercato da quasi un anno

Era ricercato da quasi un anno. Su di lui pendevano 14 provvedimenti privativi della libertà personale emessi dalle autorità giudiziarie piemontesi e liguri per i delitti di ricettazione, truffa e altri reati contro il patrimonio commessi dal 2012 al 2021 nelle province piemontesi e liguri, anche nel savonese.

In manette è finito un anziano. L'occhio curioso e attento di un giovane carabiniere fuori servizio non ha lasciato scampo all'uomo: le sue perplessità causate dall'improvvisa presenza di una persona in una via del comune di Andora, sono ulteriormente aumentate dal modo di fare e relazionarsi dell'anziano con un altro cittadino residente nel comune ponentino.

Mentre osservava la scena tra la due persone, il giovane militare ha sollecitato l’intervento dei suoi colleghi di pattuglia della stazione di Andora, impegnati nel quotidiano presidio del territorio. L’immediata verificata dei dati anagrafici e informativi, riscontrati successivamente con i risultati prodotti dalla banca dati delle forze di polizia, hanno permesso di svelare l’arcano che ammantava la figura di questa persona.

I dubbi del giovane carabiniere si sono rilevati fondati: l'uomo infatti deve espiare una pena di 15 anni per un cumulo di pena complessive. Inoltre, sebbene avesse beneficiato tempo fa di una misura alternativa alla detenzione, aveva pensato bene di rendersi irreperibile sfuggendo cosi alla giustizia che lo inseguiva da tempo.

I suoi trascorsi lo hanno visto partecipe negli anni passati di una gang che simulava la propria appartenenza alle forze armate: esibiva un tesserino risultato poi falso, utile per raggirare i vari commercianti ("staccava" e firmava assegni risultati rubati). La sua vita di errante si era fermata ad Andora, dove stando ai primi elementi emersi, aveva intenzione di stabilirsi per vivere eclissato e lontano da tutti. La curiosità del giovane carabiniere stavolta è stata determinante per smascherarlo. L'arrestato di origine piemontese è stato condotto presso il carcere di Genova Marassi.

L’attività informativa da parte della stazione di Andora continua per acquisire ulteriori elementi di valutazione, allo scopo di acclarare la sua partecipazione in delitti contro il patrimonio, furto di Rolex, truffa e altro, commessa con la tecnica del raggiro.