Spacciavano droga in monopattino: due albanesi arrestati a Cairo (FOTO)

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte, con l’ausilio dei militari delle stazioni di Cairo e Carcare, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, in concorso tra di loro, due trentaquattrenni albanesi, irregolari sul territorio italiano, residenti nel comune cairese, già noti alle forze dell'ordine.

Tutto è nato a seguito del suicidio di una giovane donna cairese che era legata all'ambiente del traffico di sostanze stupefacenti nel comune valbormidese. L’evento aveva insospettito i militari della Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte che avevano incominciato a seguire i movimenti degli odierni arrestati anche con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Investigativo di Savona.

In particolare, gli spostamenti in orari poco sospetti di uno dei due albanesi, nelle vie del centro cairese a bordo di un veloce monopattino elettrico, verso le abitazioni di persone abitualmente dedite al consumo di sostanze stupefacenti, hanno consentito ai militari di organizzare alcuni servizi di osservazione e pedinamento per sorprendere l’interessato nella flagranza dello spaccio.

Ieri sera uno dei due è infatti finito nella rete ed è stato quindi arrestato per avere ceduto la droga ad un giovane del posto. L'albanese è stato trovato altresì in possesso di altre tre dosi di cocaina pronte per essere vendute che nascondeva negli slip.

Nell'abitazione, durante la successiva perquisizione, è stato trovato l’altro cittadino albanese, il quale, nonostante fosse stato espulso nell'estate dell’anno scorso, aveva fatto rientro abusivo in Italia e per questo motivo è stato arrestato. I militari hanno rinvenuto la somma di duemila euro in contanti, presumibile provento dell’attività delittuosa, una pistola scacciacani priva del tappo rosso, una carta di credito straniera e un orologio Rolex, nonché un monopattino. Il tutto è stato sequestrato.