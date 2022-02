Da Alassio sulla Via Julia Augusta fino al Monte Bignone, un trekking tra natura e storia   

Si parte da Alassio dalla Chiesa di Santa Croce e nella prima parte si segue la storica via Julia Augusta, l'antica strada romana che percorreva la riviera ligure di ponente, incontrando interessanti resti archeologici; con belle viste sull'Isola Gallinara, si arriva ad Albenga e da cui inizia la salita per il Monte Bignone. Una parte del percorso avviene lungo il Sentiero dell’Onda, che segue la cresta nord-est della montagna.

La Via Julia Augusta fu costruita tra il 13-12 a.C. come collegamento tra Roma e la Gallia meridionale per volere dell’Imperatore Ottaviano Augusto. Fino al primo Ottocento, con l’inaugurazione dell’attuale via Aurelia, rimase la principale via di comunicazione di terra per attraversare il ponente ligure. Della storica Via consolare, quello tra Alassio e Albenga è sicuramente uno dei tratti più interessanti dal punto di vista archeologico. Qui, in alcuni punti, possiamo vedere e seguire ancora parti del selciato originale, davvero ben conservato.

Sul percorso, secondo l’usanza del tempo, sorgevano monumenti funebri, a volte particolarmente imponenti. La sensazione è davvero quella di camminare in un vero e proprio “museo a cielo aperto”. Dai primi scavi negli anni trenta fino ad oggi sono stati riportati alla luce 9 edifici: un colombario e dei recinti funerari, ma si pensa che le costruzioni fossero molte di più. Accanto ad ogni monumento troviamo cartelli esplicativi delle rovine, con la ricostruzione del loro aspetto originario

I due sentieri (Via Julia Augusta e il Sentiero dell’Onda) si incontrano, e formano un anello panoramico che arriva al Monte Bignone (520 m), con viste mozzafiato sul golfo di Alassio e sull’isola Gallinara.

L'escursione è organizzata e sarà accompagnata da Marian Mocanu, Guida Ambientale Escursionistica associata A.I.G.A.E. e A.G.A.E.L. / Accompagnatore Turistico associato A.L.A.I.T. Difficoltà: escursionistica; dislivello: 400 m, distanza 10 km, durata 5 ore più le pause, costo, 12 euro.

Punto e orario di ritrovo: ore 9.00, parcheggio adiacente al Comune di Alassio (di fronte alla stazione ferroviaria) , Piazza della Libertà, 3.

Abbigliamento consigliato: scarponi e bastoncini da trekking, giacca a vento, occhiali da sole, capello;

Alimentazione e idratazione: borraccia con the caldo, pranzo al sacco.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@liguriatrekking.it,chiamare al numero 347 4166068.