La Zucca di Rocchetta protagonista di prodotti dal sapore unico nei migliori negozi savonesi

Grazie all’accordo raggiunto nelle scorse settimane fra la Comunità della Zucca di Rocchetta di Cengio e l’azienda “Albenga in Tavola gourmet” è stata avviata la prima produzione di torte salate, risotti, lasagne e vellutate realizzati con la cucurbita promossa e coltivata nella Valle Bormida.

I prodotti sono di grande raffinatezza, qualità e genuinità e sono presenti in particolare nei punti vendita della catena “Sottozero”, da sempre molto attenta ai prodotti ed alle ricette del territorio. Un accordo che nasce dall’amore per la buona cucina e per i sapori autentici che da sempre animano la Comunità della Zucca di Rocchetta e l’azienda Albenga in Tavola e che ora si pongono l’obiettivo di raggiungere una clientela più ampia, che vuole conoscere gli antichi sapori e saperi della nostra tradizione alimentare. I prodotti arriveranno sulle tavole attraverso la catena gelo e conterranno tutte le istruzioni per gustarli al meglio e ci sarà anche un riferimento al produttore con l’indicazione del numero della Zucca utilizzata.

Prodotti gustosi e dal sapore unico grazie anche all’utilizzo di una farina speciale come il Miscuglio di Aleppo e l’aggiunta della Cipolla egiziane ligure. Albenga in tavola, che è un punto di riferimento nella selezione e distribuzione di pregiati alimenti in Liguria e in tutta Italia, rifornendo prestigiosi ristoranti e negozi e supermercati, amplia in questo modo la gamma della sua gastronomia d’eccellenza sempre legata al territorio ed intrecciata con le suggestioni culturali.

“Anche se viviamo in un momento non facile a causa della pandemia, non abbiamo smesso di pensare al futuro – afferma Gianpietro Meinero, presidente della Associazione Produttori e Trasformatori della Zucca di Rocchetta – ed il nostro progetto vuole promuovere un circolo virtuoso tra produttori e consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare. Siamo felici di condividere questo percorso con “Albenga in tavola gourmet” e la catena “Sottozero”, che hanno dimostrato sensibilità ed attenzione a questi temi. Inoltre poiché il turismo enogastronomico continua e crescere le produzioni d’eccellenza della Valle Bormida rappresentano un sicuro vantaggio competitivo e con la nostra iniziativa mettiamo la nostra storia e la nostra cultura a disposizione dei turisti. Nei piatti si trovano i profumi e i sapori del nostro territorio”.

I prodotti preparati con la Zucca di Rocchetta sono disponibili nei seguenti punti vendita della Valle Bormida: Sottozero Surgelati, via dei Partigiani 11 Millesimo; Sottozero Surgelati, via Roma 41 Cairo Montenotte; Macelleria da Daniele, piazza Stazione 6, 17056 Cengio.

E in questi punti vendita della catena Sottozero della provincia di Savona: Albisola, corso Mazzini 102; Arenzano, via Francia 15; Savona, via Nizza 62/r; Savona, via Venezia 8-10/r; Savona, via Montenotte 70/r; Varazze, via Lanzerotto Malocello 52.