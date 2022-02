Centinaia in piazza per la manifestazione di Coldiretti: "Dopo il Covid la peste suina e il caro energia, la guerra sarà un'ulteriore mazzata" (Foto e Video)

In centinaia questa mattina hanno aderito alla manifestazione di Coldiretti a Genova contro le difficoltà che stanno attraversando agricoltori, allevatori, floricoltori e pescatori, alle prese con i danni al settore dovuti dalla peste suina e il cosiddetto lockdown dei boschi che sta mettendo in ginocchio le attività. Preoccupazione anche per l’aumento dei costi delle materie prime, in particolare di luce e gas che potrebbero aumentare ulteriormente con il conflitto in Ucraina in atto in queste ore.

“Sicuramente dopo le difficoltà del Covid – spiega il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri - pensavamo di essere arrivati a una ripartenza decisa per le nostre attività. Eppure ci troviamo ancora una volta a scontrarci in primis contro l’aumento indiscriminato dei costi energetici che a oggi con i venti di guerra che ahimè stanno giungendo dall’Ucraina, sicuramente andrà a incrementare queste nostre difficoltà, sia per quanto riguarda l’energia elettrica sia per il gasolio, per il gas, che per l’attività agricola arriva in maniera indiretta a causa dell’aumento dei fertilizzanti che hanno bisogno del gas per essere prodotti. Il margine delle aziende già all’osso sono messi a repentaglio, questo aumento non viene assorbito dalla filiera, non viene scaricato al consumatore e di fatto viene ammortizzato totalmente dall’azienda agricola. Quello che noi chiediamo è una calmierazione di questi aumenti indiscriminati, un aiuto alla liquidità delle aziende e un incremento per quanto riguarda il costo riconosciuto all’agricoltore nella filiera, che ricordiamo mediamente è del 15%. Chiediamo questo per far tornare le nostre aziende a poter produrre e guardare al futuro con fiducia”.