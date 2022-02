Garlenda Bike Experience, mystic tuor cicloturistico alla scoperta delle testimonianze di fede della Val Lerrone

Il mystic-tour, proposto dall'esperta in bike experience, parte dalla chiesa di S. Maria Immacolata dei Frati Cappuccini di Alassio e dallo straordinario campo catalogo di piante e fiori che circondano l’edificio.

Il percorso, pensato per e-bike, inizia dalla “Città del Muretto” e si snoda tra le sue frazioni sino al Santuario della Madonna della Guardia, per poi, attraverso la strada di Caso, andare alla scoperta delle Cappelle votive nelle borgate di Garlenda.

“Il tour – come sottolinea la biker lover – condurrà gli amanti dei ciclo-tour esperienziali alle radici delle testimonianze di fede di questa parte di Liguria: dalla spiaggia ai 586 metri sul livello del mare del luogo scelto dai Benedettini per edificare,nel XII/XIII secolo, una piccola chiesa dedicata alla Stella del Mare, fino a lasciare i panorami azzurri per quelli verdi della Val Lerrone. Di lì in poi il percorso diventerà un viaggio-ricerca sulle tracce delle testimonianze di fede lasciate a presidiare, tra ulivi e macchia mediterranea, un territorio secolarizzato”.

La bike experience si ispira alla pedagogia del patrimonio culturale e sfrutta lo straordinario recupero delle edicole e delle cappellette, messo in atto dall’arciprete don Mauro Marchiano e dai parrocchiani, per raccontare i territori al di là del mare, attraverso uno spiritual tour.

Come evidenziano il vicesindaco Alessandro Navone e il parroco don Mauro Marchiano: ”Scoprire queste rilevanze spirituali consentirà di riappropriarsi del significato autentico di patrimonio culturale minore e di come questo vada protetto e valorizzato, anche attraverso la condivisione sulle piattaforme social, diventando così testimonial del concetto di “depositari” dei beni storico-artistici della dell’Italia minore”.

Il tour ciclo-esperienziale scaturisce dal percorso formativo personalizzato seguito da Selene Crippa nell’ambito della linea di intervento “Smart@ttivo” 2020/21, curato dall’ Ente Ligure di Formazione E.L.Fo. di Albenga, presieduto dall’avvocato Antonello Tabbò, con i docenti Michele Tiengo e Franco Laureri, a seguito del patto per il lavoro nel settore del turismo, per sostenere le imprese turistiche e i lavoratori colpiti dall’emergenza Covid.

Il progetto di bike experience è promosso e sostenuto dal Museo Diocesano di Albenga, dall'amministrazione comunale e dalla Pro loco di Garlenda.