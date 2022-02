L'aria di Carnevale arriva al Molo 8.44: dal 25 al 27 febbraio spazio allo street food

Divertimento per tutta la famiglia con il Carnevale del Molo 8.44.

L’aria di Carnevale infonde a tutti più allegria: c’è voglia di gioco, di scherzi, di spensieratezza, anche in vista delle belle stagioni che ormai sono alle porte.

Per mettere un po’ di brio dopo la ripartenza di gennaio, il Molo popola i suoi spazi con lo Street Food: dal 25 al 27 febbraio compreso i food truck animeranno le sue vie, riempiendolo di vita, profumi nostrani ed esotici e tanta allegria. Gnocco fritto, panzerotti, bbq sono solo alcune tra le specialità che si potranno gustare nel weekend.

In più, tante possibilità di svago anche per i più piccoli: dai giochi gonfiabili dove scatenarsi alla pentolaccia di sabato 26, dove caramelle e regalini attendono tutta la famiglia. In questi giorni inoltre è attivo sui social del Molo un contest per premiare il bimbo mascherato più bello: in palio per le maschere più simpatiche ci sono due buoni spesa da ToySuper e BlueKids.

Per partecipare si può andare sulle pagine social del centro vadese (Facebook: MOLO8.44 - Instagram: molo8.44shopping) lasciando un like e postando si può vincere.