Varazze, trekking fotografico dell'Anteas nell’ambito del progetto “Anziani: Benessere in Liguria”

L’Associazione Nazionale Tutte le Eta’ Attive per la Solidarietà (ANTEAS) in provincia di Savona, ha realizzato delle attività culturali e turistiche nell’ambito del progetto “Anziani: Benessere in Liguria” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In collaborazione con il Patto di sussidiarietà della Regione Liguria ha organizzato alcuni trekking nel territorio provinciale da Albenga al Finalese, dalla Val Bormida al levante.

Il 25 febbraio 2022 ha concluso le iniziative in Varazze, a cui hanno partecipato anche l’assessore Claudia Callandrone e il consigliere comunale Daniele De Felice; è stato scelto un breve itinerario nella zona orientale della città. Visitate le chiese di S. Domenico e della SS. Trinità (S. Caterina), si è proseguita la passeggiata davanti alla villa appartenente a Francesco Cilea fino al Lungomare Europa, il tutto illustrato dalla consigliera Anteas Elsa Roncallo.

I numerosi partecipanti hanno apprezzato particolarmente un percorso così ricco di suggestioni storiche, artistiche e naturalistiche, anche per la giornata mite e soleggiata che ha permesso lo scatto di immagini varie e interessanti.

Le foto selezionate, saranno presentate in una mostra che renderà omaggio all’ambiente ligure, alla passione per la fotografia e conserverà valore all’investimento regionale.

"Tante sono le azioni di volontariato sviluppate da Anteas, per promuovere relazioni autentiche, intergenerazionalità e partecipazione che vedano al centro la persona e dove avvenga il passaggio da soli a solidali - spiega Giancarlo Debernardi, presidente Anteas odv Savona - Opera di massima nei seguenti settori: assistenza sociale e sociosanitaria, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte".