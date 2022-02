Borghetto S. Spirito, lunedì 28 febbraio al via i lavori di asfaltatura sulla via Aurelia (FOTO)

Partiranno nella serata di lunedì 28 i lavori di asfaltatura di tutta la SS1 Aurelia che attraversa il comune di Borghetto Santo Spirito.

“Finalmente - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - partirà un'importante operazione, attesa da tempo, di rifacimento di tutto il manto della principale arteria stradale di Borghetto. Ringrazio ANAS sia per la portata dell’intervento che per la disponibilità dimostrata nell’accogliere la mia richiesta di eseguire le lavorazioni esclusivamente in orario serale e notturno. Mi spiace per gli inevitabili disagi che lavorazioni di questo tipo comporteranno ma irrinunciabili sono i benefici in termini di sicurezza stradale che si otterranno”.

Il programma dei lavori prevede la scarifica di c.ca 10 cm e la successiva asfaltatura di tutta la carreggiata, inclusi eventuali parcheggi laterali, a partire dal confine con Ceriale e fino al confine con Loano.

Le lavorazioni verranno eseguite dalle ore 20.00 e fino alle ore 6.00 del giorno successivo. La viabilità sarà assicurata con un senso unico alternato gestito da movieri e semafori.

Il primo stralcio di interventi verrà eseguito a partire dal 28 febbraio e fino al 9 marzo partendo dal confine con Ceriale.

Successivamente verrà realizzata la segnaletica orizzontale. Il costo complessivo delle opere è di c.ca 600.000 € completamente a carico di ANAS.

“A brevissimo - conclude il sindaco Canepa - verranno eseguite asfaltature anche su alcune vie comunali particolarmente ammalorate ed è in corso l’iter autorizzativo con la Provincia per realizzare un passaggio pedonale rialzato in un punto particolarmente nevralgico che purtroppo è stato teatro di alcuni incidenti nel recente passato”.