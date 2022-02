In piazza per la pace: da Albenga vicinanza e solidarietà per il popolo ucraino (FOTO)

In piazza per la pace, contro la guerra: una grande partecipazione e un coinvolgimento commosso da parte di Albenga che ieri sera, venerdì 25 febbraio, alle 18.30 si è riunita davanti alla cattedrale di San Michele Arcangelo per un momento di riflessione, anticipato da canzoni di Alberto Visconti, e preghiera dedicati alla tragica situazione in Ucraina e per la pace tra i popoli ucraino e russo.

Sono state accese candele e illuminati i telefoni cellulari per testimoniare vicinanza e solidarietà della comunità ingauna.