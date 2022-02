Savona, incontro residenti-giunta a Montemoro-Maschio: "Si spera che cambi qualcosa con questa amministrazione, con quella passata mai dialogo"

Il problema della viabilità, un monitoraggio della discarica di Cima Montà, i marciapiedi, incuria, la mancanza di attraversamenti pedonali e l'assenza di connessione internet.

Queste sono alcune delle criticità esposte dai residenti della località di Montemoro, Maschio e Pilucco che questo pomeriggio hanno incontrato il sindaco Marco Russo e la giunta comunale nella Sms della frazione savonese.

Dallo scorso 18 febbraio si è costituito un comitato composto da 8-9 persone (Enzo Panaro, Sandro Perrando, Claudio Montalto, Valter Ulivo, Angelo Pepe, Matteo Scarone, Danilo Scarone, Oriana Cedro, Marco Aschero) che cerca di raccogliere le istanze delle località dell'entroterra del comune capoluogo e quest'oggi sono state elencate alcune tematiche che necessitano attenzione da parte dell'amministrazione.

"Abbiamo consegnato un elenco delle problematiche più urgenti soprattutto legate alla sicurezza. Sappiamo che tanti problemi legati alla strada sono a carico della Provincia ma l'amministrazione ci ha spiegato che farà da tramite con l'ente provinciale per risolvere le questioni - ha detto il presidente dell'Asd circolo ricreativo dilettantistico Valter Ulivo - Si spera che cambi qualcosa con questa amministrazione, con quella passata non c'è mai stato dialogo, non c'è mai stato modo di trovare un referente".

"Chiediamo anche un monitoraggio della discarica Cima Montà, è una bomba ecologica che è sulle nostre teste e il percolato viene nelle nostre vallate, vogliamo sapere i termini di come viene monitorata, le tempistiche e i modi" prosegue Ulivo.

Di seguito le problematiche esposte al sindaco Russo:

• Viabilità: la via Nazionale del Piemonte, oltre ad aver subìto un incremento esponenziale del traffico automobilistico è appannaggio dei camion che trasportano carbone o altro prodotto finito. Camion e auto, che, laddove non sono controllati dagli autovelox, non rispettano i limiti di velocità. Parecchi di questi camion non sono coperti da regolari teloni, o lo sono solo parzialmente, pertanto perdono pezzi di prodotto e rilasciano polveri fortemente nocive alla salute dei residenti. Basta vedere la polvere nera che si deposita sui balconi. Inoltre, negli ultimi anni, ben 4 camion si sono ribaltati mettendo in serio pericolo le persone e causando gravi danni alle abitazioni.

• Marciapiedi: le località Montemoro, Maschio e Pilucco non sono dotate, o lo sono solo parzialmente, dei necessari marciapiedi. Basti pensare che l’accesso dei pedoni alle fermate degli autobus mette a repentaglio la loro incolumità, perché devono procedere sui bordi stradali che non hanno alcuna protezione e sono alla merce’ del traffico.

• Mancanza di attraversamenti pedonali nei centri abitati, visto che il limite di velocità é stato portato da 50 Km orari a 60 Km orari.

• Mancanza di parcheggi. In caso ci sia la necessità di fermare l’auto durante la tratta di percorrenza, si resta in mezzo alla strada e, inoltre la maggior parte delle case posizionate lungo la via nazionale non ha un parcheggio per i residenti. Anzi le saltuarie piazzole esistenti, negli anni, sono state eliminate.

• Asfaltatura in pessimo stato, costituita da vari rattoppi e in zona Maschio errata copertura dei tombini, che in caso di grandi piogge, provocano allagamento nei cortili interni.

• Potatura degli alberi lungo la via nazionale e pulizia delle cunette. Per portare degli esempi, a causa di tale incuria, in occasione di maltempo o venti forti, cadono spesso e volentieri, grossi rami sulla via nazionale, col rischio di incidenti e più volte sono intervenuti gli operai della Provincia e i Vigili del Fuoco.

• Verifica del posizionamento delle fermate dell’autobus, alfine di appurare se ci siano i necessari principi di sicurezza.

• Incuria totale della strada località Fornace, lasciata completamente alla manutenzione dei residenti, che sono ancora in attesa del ripristino post alluvione anno 2019. La strada è anche utilizzata da Enel, Acquedotto, Funivie, Ferrovie per l’accesso ai propri impianti per gli interventi di riparazione.

• Acquedotto insufficiente, l’allacciamento lascia scoperte alcune abitazioni in zona Fornace, che devono avvalersi dell’acqua di un pozzo, che in periodo di siccità non soddisfa il necessario fabbisogno.

• Problemi legati alla telefonia mobile, che quasi giornalmente non funziona e alla connessione internet. E’ significativo puntualizzare che in zona ci sono parecchie persone anziane e invalide che hanno una necessità primaria del telefono per chiamate in emergenza a medici o ambulanze. Le località indicate non hanno la necessaria copertura internet e i residenti devono provvedere in proprio pagando abbonamenti vari tipo Eolo, Big blu o altro. Gli studenti in dad e i lavoratori in smart Working hanno gravi problemi. Anche per la TV sono necessarie paraboliche.

• Il fiume Lavanestro é un torrente esondabile. Non viene pulito, né manutenuto ormai da anni. E’ sempre viva nella nostra memoria l’alluvione del 1992, quando il fiume ha raggiunto la via Nazionale e ha causato danni agli edifici , alcuni dei quali sono stati temporaneamente evacuati per non mettere a repentaglio le vite dei residenti. • La raccolta dei rifiuti é gestita pessimamente, non c’é una differenziata e i bidoni di raccolta sono insufficienti. In compenso la tassa che paghiamo per i rifiuti é ben eleva rispetto al servizio reso.

• La piazza della Chiesa di Montemoro é terra di nessuno. Non viene pulita, se non per opera dei residenti. La chiesa é un ex monastero storico del XII secolo e dalla sua piazza si dirama un sentiero Napoleonico. Pertanto é un dovere pubblico mantenere il necessario decoro, per non perdere beni che sono identità del nostro passato. I tombini non sono manutenuti. Il monumento ai Caduti é in stato di abbandono. L’area giochi dei bambini é costituita da un fatiscente cavallo a dondolo e da panchine da risistemare. Occorre individuarne una, decorosa e con qualche giochino sufficiente allo svago.

• Inoltre, di rilevanza notevole, il ponte di attraversamento del fiume che era utilizzato da un centinaio di anni, per accedere alla chiesa senza dover obbligatoriamente percorrere la nazionale, é stato improvvisamente chiuso dalla proprietaria con una catena. Era un diritto acquisito per l’utilizzo negli anni addietro anche per accedere all’Ufficio postale, purtroppo ormai dismesso. In tal modo il paese di Montemoro è stato diviso in due tranches, inibendo il passaggio pedonale alla parte interna del borgo. Da stabilire l’azione da effettuarsi.

• Discarica di Cima Montà: Da chiarire se vengano effettuati i monitoraggi periodici alfine di appurare l’esistenza di eventuali infiltrazioni nelle falde acquifere. Si sono osservati sversamenti di liquami finiti nel fiume. Notizie in merito.

• Ultimo problema ma non meno importante è la mancata manutenzione e rimessa in opera delle strade del circondario (vedi Altavia), che in caso di necessità, possano collegare le zone suindicate a Savona . Infatti é successo già più volte, che la Nazionale e l’autostrada non fossero accessibili e gli abitanti di zona si sono ritrovati completamente isolati, cosa pericolosissima in caso qualcuno avesse avuto bisogno di un medico o di una ambulanza.

In occasione della prima riunione che sarà fissata successivamente alla visita di oggi del sindaco e degli assessori, verrà anche stilato un calendario di incontri periodici, per discussione di problematiche, aggiornamenti sugli iter già evoluzione, azioni da mettere in atto.