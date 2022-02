Savona, rinnovata la Commissione toponomastica: ci sarà anche il presidente dell'Isrec

A Savona è stata ricostituita la Commissione Toponomastica, ne farà parte anche l'Isrec savonese.

"In considerazione del fatto che Savona è medaglia d'oro della Resistenza ci pare indispensabile far sì che l'Isrec sia anche espressamente e organicamente presente nellla Commissione che dovrà decidere la prossima programmazione della toponomastica - spiega l'assessore Maria Gabriella Branca - Non è solo un vieto rito ma vuole essere l'espressione dei sentimenti della memoria e della vita della nostra città".