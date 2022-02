Stella, il comune presenta la candidatura per riconvertire l'edificio di via Muzio in un nuovo asilo nido

Il Comune di Stella ha presentato la propria candidatura per l’attuazione di un progetto che come scopo la riconversione dell'edificio comunale di via Muzio da destinare a nuovo asilo nido.

La proposta ha lo scopo di riqualificare dal punto di vista energetico e statico l’immobile comunale che presenta un importante valore storico – culturale per la comunità stellese. Già sede di un asilo alla fine dell’800 fu la sede scolastica delle scuole medie fino a metà degli anni 2000.

"Nel comune al momento risiedono oltre 30 bambini nella fascia d’età 0-2 anni e la previsione di costituire un servizio educativo “asilo nido”, in maniera stabile permette di fornire un aiuto concreto alle famiglie - dicono dal comune - Questo è ritenuto necessario e fondamentale per radicare le famiglie stesse sul territorio evitandone lo spopolamento o un tipo di presenza 'dormitorio' infruttuoso sia per la vita sociale, compresa quella scolastica (i gradi successivi al nido difficilmente vengono popolati se un bambino inizia un percorso in altre sedi), che per quella commerciale del paese, per alleviare gli impegni e favorire la partecipazione al mondo del lavoro ai genitori in modo sereno ed in linea con i principi socio-educativi dei paesi europei".

"Come continuo a ribadire non è detto che riusciremo a vincere i bandi a cui stiamo partecipando. È però fondamentale parteciparvi per cercare di attingere ai fondi sufficienti per riqualificare il nostro bellissimo paese e per dare ulteriori servizi in più alla comunità" ha detto il sindaco di Stella Andrea Castellini.