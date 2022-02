Vicinanza all'Ucraina e no secco contro la guerra: Savona torna a far sentire la sua voce in piazza Mameli (FOTO E VIDEO)

No alla guerra e vicinanza al popolo ucraino.

Dopo il presidio organizzato dal sindaco Marco Russo, questo pomeriggio in piazza Mameli è stato organizzato un ulteriore momento di solidarietà nei confronti dell'Ucraina e contrarietà alla guerra messa in atto dalla Russia.

La manifestazione, organizzata da ACLI, ANED, ANPI, ARCI, Bottega Solidale s.c., Caritas, CGIL, CISL, Emergency, Fondazione Diocesana Comunità Servizi onlus, ISREC, Legambiente, Libera, UDI, UIL, ha visto una straordinaria partecipazione dei cittadini, compresi molti giovani, che hanno portato striscioni e bandiere della pace per dire no alla guerra.

Anche in questa occasione toccante è stato il momento in cui è stato cantato l'inno nazionale "Non è ancora morta l'Ucraina" dalle voci un poco tremanti ma fiere della comunità ucraina savonese davanti al monumento dedicato ai caduti per quella libertà ora minacciata dall'invasione russa che stamani ha svegliato il mondo.