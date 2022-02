Denti: ritornare all’originale (ripristinare i danni copiando la natura)

Cari Lettori, proprio in questa settimana ho completato un lavoro molto particolare: alla fine dello scorso anno un uomo, di poco più di 50 anni di età, si è presentato presso il mio studio. Ha muscoli masticatori molto potenti e, probabilmente per lo stress dovuto ad una attività lavorativa molto intensa, presentava tutti i denti così consumati da vedere la loro lunghezza ridotta ad un terzo del normale. Gli mancavano anche i molari, mentre i premolari residui presentavano vecchi restauri incongrui.

La sua richiesta è stata di riuscire masticare e sorridere nuovamente, ma anche di contenere la quantità di lavoro ad un livello per lui sostenibile.

Dopo lo studio del caso gli ho quindi proposto di ripristinare i premolari con delle corone in zirconia, sostituire due degli elementi posteriori mancanti con degli impianti e ripristinare i denti frontali con dei restauri adesivi (cioè “incollando” degli intarsii in composito, costruiti in laboratorio, che riproducono solo la parte di dente che si era consumata). Questa scelta mi ha consentito di ridurre al minimo le cure da effettuare e di contenere i tempi operativi (e, di conseguenza, i costi per il paziente).

Il composito è un materiale che, se correttamente applicato, crea un legame molto forte con il dente, consentendo di dare nuovamente a un sorriso “usurato” forma e dimensione naturale, un po’ come quando si “cambiano gli pneumatici all’automobile”.

Quando, un domani, il paziente dovesse usurare anche i denti restaurati, sarà comunque possibile ripristinarli con lo stesso sistema, come se si trattasse di “un nuovo treno di gomme”, in attesa che, andando in pensione, lo stress possa diminuire, con conseguente riduzione dell’azione abrasiva sul sorriso…

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

