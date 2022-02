Tovo S. Giacomo, lunedì 28 febbraio presidio di solidarietà all'Ucraina. Il sindaco Oddo: "Non possiamo e non vogliamo restare indifferenti"

"Diciamo no alla guerra scatenata dalla Russia, no all’invasione dell’Ucraina".

È l'appello di Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo.

"Chiediamo pace per il popolo ucraino a cui vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà perché non possiamo e non vogliamo restare indifferenti davanti a quello che sta accadendo, alla sofferenza di un popolo a cui si sta strappando la libertà e la democrazia con la violenza delle armi e la minaccia di morte" aggiunge il primo cittadino.

"Invito tutti coloro che vogliono testimoniare solidarietà e pace in favore dell’Ucraina a partecipare a una veglia di solidarietà in piazza don Zunino, lunedì 28 febbraio alle ore 19, nella quale chiederemo insieme che si fermi subito l’invasione russa e si lavori a una pacificazione in quella parte di Europa dove si stanno calpestando la civiltà e i diritti umani anche dei cittadini russi contrari alla guerra" conclude il sindaco tovese.

A Tovo San Giacomo esiste una piccola comunità ucraina di 8 persone nate proprio nel Paese e oggi residenti in Val Maremola.