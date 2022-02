Sanità, Lista Toti risponde alla minoranza: "Mancate risposte di Toti? Fake News"

“Sinceramente viene da chiedersi se l'opposizione in Consiglio regionale abbia mai preso parte alle sedute consiliari svolte dall'inizio del secondo mandato di questa Giunta, ad oggi. - dichiara il gruppo consiliare in regione della Lista Toti Liguria - Secondo la minoranza, sempre attiva nel cercare la facile e inutile polemica, il presidente Giovanni Toti non risponderebbe alle domande in materia di sanità in sede di Consiglio ma, come di consueto, si tratta dell'ennesima 'fake news', un'opinione falsa e fuorviante, volta a raccontare una realtà di comodo, artefatta e non attinente al reale svolgimento dei fatti, solo per mettere in cattiva luce l'operato della maggioranza".



"Posto che il presidente della Regione Liguria ha sempre risposto alle domande che gli sono pervenute in ambito sanitario, sia in Consiglio che ieri in Commissione, e che continuerà a farlo; ci preme comunque di sottolineare dei concetti che ci sembravano evidenti, ma che con altrettanta evidenza vanno spiegati a chi non li ha compresi (o ha fatto finta di non comprenderli). - proseguono ancora i consiglieri regionali arancioni - Appare davvero incredibile che la minoranza si metta a fare della polemica sterile persino nel giorno in cui questa amministrazione annuncia 189 milioni di euro per la sanità territoriale, e appare altrettanto incredibile ignorare totalmente tutto quello che questo provvedimento contiene. Con questa cifra verranno, infatti, definite logisticamente 33 case di comunità, 11 ospedali di comunità, 16 centrali operative territoriali e si provvederà in parte anche a eseguire interventi di adeguamento alle normative antisismiche, alla digitalizzazione e all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature".



"Si tratta, senza dubbio, di una delle più ingenti cifre mai impiegate per migliorare e riorganizzare il nostro sistema sanitario regionale e ci appare quantomeno 'inopportuno' che la minoranza insorga con una serie di polemiche stantie e prive di qualsivoglia fondamento. - concludono i consiglieri regionali della Lista Toti - Non ci aspettiamo certamente una minoranza collaborativa e utile ci mancherebbe, ma neppure questa opposizione di maniera, arroccata su vecchi schemi e mai capace di scendere nel reale merito delle questioni. Anche perché, se dovessero farlo, sarebbero costretti a riconoscere che il disavanzo milionario della sanità ligure lo hanno creato loro".