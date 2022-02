Covid, 1008 i nuovi casi in Liguria, tasso di positività al 9,47%

Sono 1.008 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 10.641 tamponi effettuati di cui 2.846 molecolari e 7.795 antigenici rapidi. Nell'imperiese i nuovi casi sono 95, 174 a Savona, 615 a Genova e 119 a La Spezia. Cinque invece, i casi riconducibili a persone non residenti in Liguria.