Ritorna l’Asta di Stelle nello Sport: subito cinque cimeli super!

Ritorna l’Asta di Stelle nello Sport a sostegno dell’Associazione Gigi Ghirotti per l’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Le Stelle del calcio, i campioni olimpici, mondiali ed europei di tante discipline sportive scendono in campo per l’Associazione presieduta dal prof. Franco Henriquet che, fondata nel 1984 a Genova, garantisce l’assistenza a decine di migliaia di persone.

La prima Asta è tutta “ligure”. C’è la possibilità di aggiudicarsi la maglia ufficiale del Genoa di Mimmo Criscito. L’ultima “volta” per il capitano del Grifone protagonista dell’Asta sin dal 2006 quando, ventenne nel primo anno della prima gestione Gasperini, affrontava il campionato della promozione in serie A con 4 gol segnati in 36 incontri.