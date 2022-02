Da Imperia e il golfo dianese scatta l'aiuto per l'Ucraina. L'iniziativa lanciata dal dottor Martini: "Aiutiamoli, non lasciamoli soli"

Il dottor Martini di San Bartolomeo al Mare ha lanciato una richiesta d'aiuto poichè nella città natale della moglie Chernitvzi, vicino al confine con la Romania, migliaia di profughi ucraini si sono riversati in città per scappare dalla morte.

Tante persone sono state accolte in casa dai loro connazionali e altre sono per strada al freddo, sia adulti che bambini. Mancano i beni di prima necessità e come se non bastasse, i prezzi dei beni alimentari e dei prodotti farmaceutici sono quintuplicati solamente in tre giorni.

Il 5 Marzo partiranno da San Bartolomeo al Mare diversi pulmini diretti a Chernitvzi in Ucraina e ciò permetterà di spedire molti beni alimentari e molti farmaci. I pulmini sono di proprietà di un caro amico ucraino della famiglia Martini di nome Kola, "pertanto abbiamo la certezza assoluta, evidenzia Martini, che arriveranno a destinazione e che saranno consegnati direttamente ai più bisognosi. Io personalmente donerò molti soldi per questa causa che mi tocca davvero da vicino".

Ecco l'elenco dei beni necessari che servono: paracetamolo (Tachipirina o Efferalgan 1000 mg), antibiotici quali Augmentin 875 MG compresse oppure Klacig 500 mg compresse. Poi serve donare bende e garze di ogni tipo, Betadine, siringhe monouso da 5cc e 10 cc, antidolorifici come Oki bustine, Aulin, Nurofen sciroppo, Brufen 600 mg, soluzioni fisiologiche. Servono anche ansiolitici come Xanax gocce, Xanax compresse da 1 mg, pannolini, latte artificiale per neonati fase 1 e fase 2, omogeneizzati di carne e frutta.

Necessitano anche pasta, tonno, fagioli e prodotti a lunga conservazione. Coperte, sacchi a pelo, posate e bicchieri in plastica monouso, soldi, prodotti per igiene personale, spazzolini da denti, sapone e dentifricio. "Vi chiedo di acquistare direttamente nei supermercati e nelle farmacie parte di questi prodotti, evidenzia Martina, e di portarli presso il mio studio dentistico di San Bartolomeo al Mare in via delle Palme 6 (dietro la Banca Carige di Piazza Magnolie) entro sabato 5 Marzo. Per informazioni potete inoltre contattarmi al 3487028900 oppure sul numero di mia moglie Yuliya Baubuza, 3894996329". Anche un piccolo contributo può fare davvero la differenza per queste persone che stanno vivendo un momento realmente tracico e disperato.

L'appello è rivolto a tutto il golfo dianese, alla città di Imperia e di Andora. "Vi chiedo con la massima umiltà di partecipare a questo gesto per aiutare il popolo ucraino, chiosa Martini, so che posso contare su di voi e che mi aiuterete in questa iniziativa, poiché sono che avete tutti un cuore grande". Pronto l'aiuto dell'Associazione 'Amici di Caramagna' che ha messo a disposizioni i propri locali per la raccolta dei beni. La merce si può portare quindi in via Caramagna 112 dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17, sino al 4 marzo.