Ad Albenga il 1° congresso scientifico, prof. Enrico Conserva: “Il top dell’avanguardia odontoiatrica nella mia città”

Biomeccanica, ingegneria tissutale e intelligenza artificiale in chirurgia implantare e parodontale: sono questi gli argomenti che verranno trattati nel congresso scientifico dal titolo “Albenga incontra la cultura odontoiatrica”, che si terrà nella città delle torri, presso l’Auditorium San Carlo, sabato 5 marzo dalle 8.15 alle 14.30.

Il congresso, una novità assoluta ad Albenga, è stato organizzato, grazie ad Andi Savona e Andi Imperia, dal prof. Enrico Conserva, direttore scientifico dell’evento, che ha espresso ai microfoni di Savonanews una grande soddisfazione: “Finalmente ci siamo riusciti. L’evento avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma a causa della pandemia abbiamo dovuto rimandarlo. Ora finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel e abbiamo potuto organizzarlo, con il contributo di professionisti di altissimo livello. Ne sono veramente felice: dopo aver partecipato come relatore in tanti eventi scientifici nel mondo, è un’emozione portare nella mia città un congresso di così alto valore scientifico, grazie a relatori di straordinaria competenza professionale”.

Enrico Conserva, oltre svolgere la libera professione di odontoiatra, è attualmente professore a contratto per l’insegnamento di Implantologia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, dove precedentemente è stato ricercatore. Relatore a congressi nazionali e internazionali, membro delle associazioni scientifiche più prestigiose, tra cui GAO, di cui è presidente dal 2015, è autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali con Impact Factor.

“Le tematiche del congresso sono divise in 4 interventi di 1 ora ciascuno e riguardano il top dell’avanguardia mondiale in ambito odontoiatrico – spiega Conserva – Il primo intervento sarà il mio e parlerò di 'Biomeccanica implantare: strategie per il successo a lungo termine'. Seguirà il dott. Rolando Ceccarelli con 'Oltre l’osteointegrazione: le nuove superfici biotattive per una maggiore predicibilità a lungo termine'. Dopo un breve intervallo, il dott. Roberto Rossi ci parlerà di 'Evoluzione della pianificazione implantare: verso una chirurgia guidata da algoritmi di intelligenza artificiale'. Chiude il convegno il dott. Silvio Emanuelli con 'Evoluzione della pianificazione implantare: verso una chirurgia guidata da algoritmi di intelligenza artificiale'".

Il congresso, patrocinato dal comune di Albenga, Fondazione Oddi e GAO, prevede l’attribuzione di 5 crediti formativi per ogni partecipante e ha obiettivo formativo ministeriale, grazie a contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina in genere.

All’avvio dell’evento interverranno il primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis, Roberto Pirino, presidente della Fondazione Oddi, Gabriele Zunino, presidente Andi Savona, e Giuseppe Gandolfo, presidente Andi Imperia.

“È il primo convegno scientifico che si svolge ad Albenga. L’intenzione è quella di proseguire nel tempo. A giudicare dall’entusiasmo con cui è stato accolto dai colleghi, mi auguro davvero possa vedere nuove edizioni negli anni futuri”, conclude il direttore scientifico Conserva.

Per informazioni: 019 854159.