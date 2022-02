Guerra in Ucraina, Castellini (Stella) esorta il savonese: "Garantire ai profughi una sistemazione dignitosa"

"Nelle prossime ore sono attesi a Genova i primi pullman con a bordo le persone, tra cui anche bambini, che stanno fuggendo dalla guerra. Credo sia necessario che anche la provincia di Savona si faccia trovare preparata a questa emergenza, garantendo ai profughi una sistemazione dignitosa". Così Andrea Castellini, sindaco di Stella.

"Quando verremo convocati dal Prefetto ribadirò la massima disponibilità del Comune di Stella per farsi portavoce, con fatti concreti, della sua tradizione democratica - prosegue il primo cittadino - Domani mi metterò in contatto con la Diocesi di Savona-Noli per capire le disponibilità abitative presenti sul territorio di Stella. Attendiamo quanto prima nuove comunicazioni da parte degli organi competenti".