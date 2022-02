Park Sacro Cuore a Savona, protocollo d'intesa tra Ata e Comune: base d'asta a 1.7 milioni

Ancora una volta è stato messo in vendita il tanto discusso e abbandonato, da quasi 30 anni, parcheggio del Sacro Cuore di Corso Colombo a Savona.

Il comune e Ata tramite un protocollo d'intesa hanno infatti deciso di pubblicare un nuovo bando dopo che in più di un'occasione (l'ultima nel gennaio 2021) erano andati deserti, per una cifra a base d'asta che si attesta su un milione e 700mila euro, di cui per i parcheggi privati al primo piano sotterraneo 600mila euro di diritto di superficie di Ata e 300mila per la proprietà dell'area del comune di Savona, 870mila euro sempre area Palazzo Sisto destinati a park pubblici al secondo piano sotterraneo.

In totale sono circa 120 i posti auto pubblici e 80 i box, 50 doppi e 30 singoli.

L'intervento di recupero/ristrutturazione necessario per rendere agibile la struttura , costituita dai parcheggi privati e pubblici oltre all'area urbana soprastante che resterà di proprietà comunale adibita come campo da calcio e area verde, sarà effettuato a totale cura e spese dell'aggiudicatario, senza che lo stesso possa vantare alcuna partecipazione da parte del Comune e/o ATA agli oneri e le spese.

L'impianto sportivo inoltre dovrà essere riconsegnato funzionale, al termine dei lavori, secondo le indicazioni dei servizi comunali.

La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, al massimo rialzo rispetto al prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.