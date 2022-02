Consiglio comunale straordinario di Pietra Ligure, ci sarà anche Nuova Grande Loano: "L'occasione per sentire cosa accadrà al nostro Santa Corona"

"Noi di Nuova Grande Loano possiamo solo essere contenti che il 7 marzo il presidente Toti, nonché assessore alla Sanità ligure, sarà presente al Consiglio comunale straordinario di Pietra Ligure. Il periodo appena attraversato, le incertezze alimentate dalle poche e frammentarie notizie che si sono avute circa il futuro della nostra sanità hanno destato non poche preoccupazioni tra noi, cittadini di un comprensorio cresciuti vicino ad uno nei nosocomi più importanti della riviera di ponente, il Santa Corona di Pietra Ligure". Così, attraverso una nota stampa, il gruppo di minoranza loanese Nuova Grande Loano.

"Prima la chiusura del Punto Nascite, poi lo spostamento di alcuni reparti proprio negli spazi dedicati alla neonatologia, hanno accresciuto l’idea che ci fosse poca chiarezza sul futuro del Nostro ospedale e che si tendesse a destrutturarlo piuttosto che a rafforzarlo - prosegue la nota - Inoltre, il susseguirsi delle notizie sui finanziamenti, Inail e PNRR, ha fatto sì che si vociferasse di cifre importanti senza però vederle corredate da progetti oggettivi su cui ragionare. Con tutta la speranza nel cuore, pensiamo che sarà il 7 marzo l’occasione per sentire cosa accadrà al nostro Santa Corona, quale sarà il futuro dell’ospedale, del DEA di secondo livello, quali saranno i reali finanziamenti che lo interesseranno e come verranno investiti. Queste risposte le attendiamo tutti, perché il periodo pandemico sembra essere ormai vicino alla conclusione. Grazie alle vaccinazioni il rischio di ricoveri ospedalieri per i malati di Covid-19 sta notevolmente diminuendo, quindi è il momento di progettare per pensare al nostro futuro".