Guerra in Ucraina, Roberto Crosetto (FdI): "L'aggressione della Russia avviene in spregio al diritto internazionale"

Il conflitto russo-ucraino continua a suscitare apprensione, ma anche angoscia e tormenta anche il mondo politico nazionale e locale con manifestazioni di pace che vogliono richiamare l’attenzione delle istituzioni e dei governi affinché si possa trovare al più presto una soluzione. Fratelli d’Italia, per nome del presidente del circolo di Albenga e Valli Ingaune Roberto Crosetto unitamente al gruppo consiliare sollecita l’intervento della Comunità internazionale "affinché reagisca in termini proporzionati all’offesa a tutela della indipendenza e della inviolabilità dell’Ucraina». Per Fratelli d’Italia infatti «l’invasione dell’Ucraina avviene in spregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionale".

Continua Crosetto: "L’aggressione della Russia ai danni della Ucraina avviene in spregio al diritto internazionale, quale strumento di risoluzione giuridica dei conflitti. E’ quindi doveroso che la politica Italiana concordemente predisponga una linea politica e economica finalizzata a preservare gli interessi nazionali dagli inevitabili riflessi economici che comporterà la guerra russo – ucraina; ma è anche necessario intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la prevedibile catastrofe umanitaria ai danni della popolazione civile ucraina".

Fratelli d’Italia chiede quindi l’impegno del Governo italiano affinché condanni con ogni misura ed in ogni sede internazionale l’unilaterale aggressione militare russa. E così conclude: "E’ importante creare una cabina di regia nella quale coinvolgere una rappresentanza delle aziende energivoree le governance dei colossi energetici (ENI – ENEL) per valutare soluzioni e proposte utili ad arginare i catastrofici effetti economici che si determineranno per via della crisi di approvvigionamento energetico da parte della Russia".