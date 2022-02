Savona, Emanuele Parrinello è il nuovo segretario provinciale del Pd: "Si lavori con serietà e unità, facciamo un salto in avanti" (FOTO)

L'ex assessore e consigliere di Borghetto Santo Spirito ed ex tesoriere del Pd, il 39enne Emanuele Parrinello è il nuovo segretario provinciale dei dem savonesi.

Questa mattina è stata formalizzata la sua nomina, dopo il voto all'unanimità nei diversi circoli, nell'assemblea provinciale dem che si è svolta nel PalaRocca dell'A.P.S. "La Rocca" a Legino.

Sono intervenuti dopo la nomina a presidente dell'assemblea del consigliere comunale Paolo Apicella, il senatore Franco Mirabelli, commissario uscente del Pd savonese, il sindaco di Savona Marco Russo e Valentina Ghio, segretario regionale dem, che si sono concentrati sulla guerra in Ucraina, sul comune capoluogo, la sanità, i giovani, la centralità dei circoli e dei cittadini.

Successivamente è intervenuto il segretario nazionale Enrico Letta: "Credo che sia importantissimo che la ripartenza del partito sia in un periodo nel quale stiamo ancora di più in mezzo alle persone. Usate nel modo migliore le agorà il modo migliore per costruire quel partito nuovo che stiamo mettendo in campo. Savona è stato un esempio positivo e io prendo esempio da quello".

"E' evidente la necessità di fare un salto in avanti, non esiste in questo momento una posizione univoca del partito provinciale, non è il momento di ricette preconfezionate in arrivo dall'alto. Da domani bisogna lavorare su cosa bisogna fare sul territorio e il primo presupposto per lavorare con serenità è l'unità, si deve discutere su tutto e ognuno deve dire la propria opinione. E' necessario interloquire con la società" ha detto il neo segretario Parrinello soffermandosi sui concetti di uguaglianza, lavoro, salute, cultura, ambiente.

"In questo partito bisogna ricominciare a parlare, lo abbiamo fatto troppo poco, c'è tantissimo da fare, mettiamoci al lavoro" ha concluso il segretario provinciale del Partito Democratico.