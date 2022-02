Covid, 107 i nuovi positivi nel savonese dove calano i pazienti ricoverati in ospedale

Sono 774 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 7.263 tamponi effettuati di cui 2316 molecolari e 4947 antigenici rapidi. In provincia di Imperia i nuovi casi sono 68, 107 a Savona, 472 a Genova e 124 a La Spezia. Tre sono riconducibili a persone che non hanno la residenza nella nostra regione.

Il tasso di positività in Liguria sale e si attesta al 10,65%. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Una donna di 89 anni è morta all'ospedale di Albenga, un uomo di 83 anni che era ricoverato a Pietra Ligure ed infine una 92enne all'ospedale di Sestri Levante.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.282.112 (+2.316)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.492.780 (+4.947)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 344.535 (+774)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.678 (-472)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.774 (-108)

Savona 2.244 (-119)

Genova 7.942 (-193)

La Spezia 1.890 (-74)

Residenti fuori regione o estero 356 (+14)

Altro o in fase di verifica 472 (-10)

Totale 14.678 (-472)

Ospedalizzati: 370 (-1); 19 (-4) in terapia intensiva*

Asl 1 - 48 (-8); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 68 (-1); 2 (-3) in terapia intensiva

San Martino - 62 (+13); 5 (=) in terapia intensiva

Galliera - 72 (-4); 4 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (=); nessuno in terapia intensiva Asl 3 - 61 (+1); 4 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 22 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 29 (-3); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 La Spezia 3 (=); 1 (-) in terapia intensiva

* 7 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 14.290 (-472)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 324.764 (+1.243)

Deceduti: 5.093 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 278 (-16)

Asl 2 - 492 (+30)

Asl 3 - 1.651(-48)

Asl 4 - 456 (+6)

Asl 5 - 122 (-4)

Totale - 2.999 (-32)

Dati sulle dosi di vaccino 27/02/2022

Consegnati (fonte governativa): 3.396.442

Somministrati: 3.392.079