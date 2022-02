Coronavirus, 774 nuovi casi in Liguria, il tasso di positività sale al 10,65%

Sono 774 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 7.263 tamponi effettuati di cui 2.316 molecolari e 4.947 antigenici rapidi. In provincia di Imperia i nuovi casi sono 68, 107 a Savona, 472 a Genova e 124 a La Spezia. Tre sono riconducibili a persone che non hanno la residenza nella nostra regione.