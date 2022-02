"Nell'ambito di un finanziamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono incominciati i lavori per la realizzazione di una rampa per disabili, passeggini e persone con difficoltà motoria nella piazzetta dei giochi bimbi vicino al comune". Cosi commenta in una nota il sindaco di Millesimo Aldo Picalli.

"La pavimentazione sarà in massetti di pietra e la pianta esistente verrà spostata nell'aiuola adiacente - conclude - Una sicurezza in più per i percorsi nel centro storico".