Carcare, aumento posti auto gratis. De Vecchi: "Risposta a esigenze residenti e attività commerciali"

"A Carcare 60 posti auto in più, in quartieri ad alta densità abitativa. Realizzati tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, mediante la riqualificazione di aree già esistenti ma aventi una differente destinazione d’uso". Cosi commenta in una nota il sindaco Christian De Vecchi.

"Il progetto (quartiere in evoluzione) comprende gli interventi di riqualificazione come quelli di via via Abba, via Barrili incrocio con via Mazzini e via dei Gaggioni. Quartieri del nostro centro abitato, dove vi è sempre stata una sofferenza di posti auto/moto".

"Questi 60 nuovi posti auto, pubblici e liberi, volutamente disegnati con colore bianco, serviranno le esigenze dei residenti, ma anche quelle delle attività produttive. In alcuni casi restituiranno ordine alla mobilità pedonale e veicolare ed aumenteranno la qualità della vita" conclude De Vecchi.