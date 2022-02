La Provincia di Savona condanna l'aggressione russa all'Ucraina: "L’unica via d’uscita è porre fine alle ostilità"

Anche il Consiglio provinciale esprime la propria condanna "per l’aggressione militare in atto in Ucraina" e al contempo porta la propria "solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita".

Il massimo organismo collegiale del savonese lo fa con un ordine del giorno congiunto che impegna il presidente Olivieri a manifestare, a nome dell'intera assemblea, un forte dissenso degli atti di guerra e l'appoggio agli ucraini colpiti oltre a sostenere "ogni atto assunto dal Governo italiano in accordo con gli altri Paesi UE e con la Nato" e invitare l'esecutivo Draghi "ad attivare ogni sforzo e ogni canale diplomatico per porre fine all’attacco in corso".

Tra i presupposti di questa presa di posizione l'assise savonese ricorda come sia la stessa Costituzione italiani, attraverso l'articolo 11, a ripudiare la guerra ma anche come questa escalation di violenze al confine orientale dell'Europa si ponga in contrasto rispetto ai principi del Diritto Internazionale e in particolare dell’Unione Europea che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza oltre che "alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli" e alla "rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite".

"L’attacco militare in corso potrebbe deflagrare, con gravi conseguenze sociali ed economiche sull’intera Comunità internazionale, mettendo a rischio la sicurezza dell’Europa e la stabilità globale. L’unica via d’uscita è porre fine alle ostilità e riprendere la via diplomatica" ribadisce il Consiglio.